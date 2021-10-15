AUZEF YKS 2. ek yerleştirme puanları, kontenjanları! YKS 2. ek yerleştirme AUZEF bölümleri hangileri?
Milyonlarca öğrencisi bulunan AUZEF 2.ek yerleştirme bölümleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki AUZEF 2. ek yerleştirme bölümleri hangileri? AUZEF 2. ek yerleştirme bölümleri puanları nelerdir?
Milyonlarca öğrencisi bulunan AUZEF 2.ek yerleştirme bölümleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki AUZEF 2. ek yerleştirme bölümleri hangileri? AUZEF 2. ek yerleştirme bölümleri puanları nelerdir?
AUZEF YKS 2. ek yerleştirme puanları, kontenjanları! YKS 2. ek yerleştirme AUZEF bölümleri hangileri?
ÖSYM 2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerini başlattı. Adaylar 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. YKS 2. ek yerleştirme başvurularında bulunacak adaylar TYT puanı ile AUZEF 2. ek yerleştirme ile tercih yapacak bölümler sorgulanır oldu. İşte YKS 2. ek yerleştirme AUZEF bölümleri…
AUZEF 2021 YKS 2. ek yerleştirme puanları
AUZEF Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT puanı 238.74928
AUZEF Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT puanı 226.21383
AUZEF Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) TYT puanı 200.61253
AUZEF Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT puanı 212.745299
kaynak:yeniakit
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|7
|17
|2. Hekimoğlu Trabzon
|7
|17
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|7
|17
|4. Bodrumspor
|7
|15
|5. Ankaraspor
|7
|14
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|7
|14
|7. Sakaryaspor
|7
|13
|8. Çorum FK
|7
|12
|9. İnegölspor
|7
|11
|10. Somaspor
|7
|11
|11. Afjet Afyonspor
|7
|10
|12. Sarıyer
|7
|10
|13. Etimesgut Belediyespor
|7
|10
|14. Serik Belediyespor
|7
|9
|15. Diyarbekirspor
|7
|4
|16. Niğde Anadolu FK
|7
|4
|17. Adıyaman FK
|7
|3
|18. Turgutluspor
|7
|2
|19. Ergene Velimeşespor
|7
|1
|20. Kahramanmaraşspor
|7
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1