Milyonlarca öğrencisi bulunan AUZEF 2.ek yerleştirme bölümleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki AUZEF 2. ek yerleştirme bölümleri hangileri? AUZEF 2. ek yerleştirme bölümleri puanları nelerdir?

AUZEF YKS 2. ek yerleştirme puanları, kontenjanları! YKS 2. ek yerleştirme AUZEF bölümleri hangileri?

ÖSYM 2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerini başlattı. Adaylar 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. YKS 2. ek yerleştirme başvurularında bulunacak adaylar TYT puanı ile AUZEF 2. ek yerleştirme ile tercih yapacak bölümler sorgulanır oldu. İşte YKS 2. ek yerleştirme AUZEF bölümleri…

AUZEF 2021 YKS 2. ek yerleştirme puanları

AUZEF Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT puanı 238.74928

AUZEF Adalet (Açıköğretim) TYT puanı 250.77466

AUZEF Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT puanı 226.21383

AUZEF Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) TYT puanı 200.61253

AUZEF Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT puanı 212.745299

kaynak:yeniakit