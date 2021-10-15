AUZEF YKS 2. ek yerleştirme puanları, kontenjanları! YKS 2. ek yerleştirme AUZEF bölümleri hangileri?

Milyonlarca öğrencisi bulunan AUZEF 2.ek yerleştirme bölümleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki AUZEF 2. ek yerleştirme bölümleri hangileri? AUZEF 2. ek yerleştirme bölümleri puanları nelerdir?

EĞİTİM 15.10.2021, 14:49 15.10.2021, 17:39
AUZEF YKS 2. ek yerleştirme puanları, kontenjanları! YKS 2. ek yerleştirme AUZEF bölümleri hangileri?

Milyonlarca öğrencisi bulunan AUZEF 2.ek yerleştirme bölümleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki AUZEF 2. ek yerleştirme bölümleri hangileri? AUZEF 2. ek yerleştirme bölümleri puanları nelerdir?

AUZEF YKS 2. ek yerleştirme puanları, kontenjanları! YKS 2. ek yerleştirme AUZEF bölümleri hangileri?

ÖSYM 2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerini başlattı. Adaylar 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. YKS 2. ek yerleştirme başvurularında bulunacak adaylar TYT puanı ile AUZEF 2. ek yerleştirme ile tercih yapacak bölümler sorgulanır oldu. İşte YKS 2. ek yerleştirme AUZEF bölümleri…

AUZEF 2021 YKS 2. ek yerleştirme puanları

AUZEF Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT puanı 238.74928

AUZEF Adalet (Açıköğretim) TYT puanı 250.77466

AUZEF Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT puanı 226.21383

AUZEF Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) TYT puanı  200.61253

AUZEF Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT puanı 212.745299

kaynak:yeniakit

#AUZEF
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivas Belediyespor 7 17
2. Hekimoğlu Trabzon 7 17
3. Silahtaroğlu Vanspor FK 7 17
4. Bodrumspor 7 15
5. Ankaraspor 7 14
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 7 14
7. Sakaryaspor 7 13
8. Çorum FK 7 12
9. İnegölspor 7 11
10. Somaspor 7 11
11. Afjet Afyonspor 7 10
12. Sarıyer 7 10
13. Etimesgut Belediyespor 7 10
14. Serik Belediyespor 7 9
15. Diyarbekirspor 7 4
16. Niğde Anadolu FK 7 4
17. Adıyaman FK 7 3
18. Turgutluspor 7 2
19. Ergene Velimeşespor 7 1
20. Kahramanmaraşspor 7 0
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1