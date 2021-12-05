ATA AÖF vize çıkmış sorular ATA AÖF güz dönemi çıkmış sorular

ATA üniversitesi ek yerleştirme boş kontenjan taban puanları açıklandı Peki ATA üniversitesi boş kontenjan taban puanları nedir?

Eğitim ATA AÖF YKS 2. ek yerleştirme boş kontenjanları taban puanları

ATA AÖF YKS 2. ek yerleştirme boş kontenjanları taban puanları

Üniversite kayıt tarihlerinin tamamlanmasından sonra üniversitelerin boş kalan bölümlerine YKS 1. ek yerleştirme yapıldı. YKS 1. ek yerleştirme başvurusu 20-23 Eylül tarihleri arasında alındı. YKS 1. yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 1 Ekim 2021 tarihinde açıklandı. YKS birinci ek yerleştirme ile kayıt hakkı elde eden adaylar ise 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında üniversite kayıtlarını gerçekleştirdi. YKS 1. ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler 2021 YKS 2. ek yerleştirme başvuruları için ÖSYM’ye çevrilmişti.

ATA AÖF YKS 2. ek yerleştirme başvurusu ne zaman?

ÖSYM 2021 YKS 2. ek yerleştirme başvuru takvimini açıkladı. Buna göre YKS 2. ek yerleştirmeler için tercihler 14-18 Ekim tarihleri arasında yapılacak. YKS 2. ek yerleştirmeler üniversite hayali kuran adaylar için büyük bir fırsat sunmakta. Zira, ikinci ek yerleştirmede lisans programları için barajı 180’den 170’e, önlisansta ise 150’den 140’a çekme kararı alındı. Peki YKS 2. ek yerleştirme ATA AÖF bölümleri hangileri? ATA AÖF YKS 2. ek yerleştirme taban puanları, boş kontenjanları hangileri? İşte detaylar…

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) ek yerleştirme boş kontenjanları taban puanları

ATA AÖFAcil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT puanı 218.06092

ATA AÖF Adalet (Açıköğretim) TYT puanı 246.65581

ATA AÖFBankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT puanı 198.36183

kaynak:yeniakit