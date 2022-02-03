Anaokulu desteği kimlere verilecek? Kreş desteği kime verilecek? Hangi aileler kreş desteği alabilir?
Cumhurbaşkanı kreş desteği yapılacağını duyurdu. Peki kimler bu destekten faydalanabilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yeni bir destek paketini hayata geçirdiklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz” dedi.
Söz konusu desteğin ayrıntıları henüz paylaşılmadı. Konu hakkında detaylar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.
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