Aileleri bilinçlendirme seminerleri devam ediyor
Van Büyükşehir Belediyesi aileleri bilinçlendirme seminerlerini sürdürüyor. Seminerlerin amacı kadın ve aile bilinçlendirmesi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" devam ediyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen seminerler kadınlardan ilgi görüyor.
Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı Konferans Salonunda yapılan seminerde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli Sosyal Çalışmacı Fatma Şen kadınlara, ailenin bilinçlendirilmesi, erken yaşta ve zorla yapılan evliliklerle mücadele, çocukluk haklarının korunması ve başvuracak yerler ile ilgili bilgiler verdi. Slayt gösterimi eşliğinde yapılan seminer, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişi ile son buldu. İHA
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