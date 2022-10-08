2022 yarıyıl tatili ne zaman?

Okulların açılmasının ardından öğretmenler ve öğrenciler yarıyıl tatilinin ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki 2022 yılı sömestr tatili ne zaman başlayacak? İşte haber detayları..

YARI YIL (15 TATİL) NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili bu sene 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

ARA TATİLLER

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) tarafından açıklanan bilgilere göre, 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılının birinci ara tatili 14 – 18 Kasım 2022'de yapılacak. İkinci ara tatil ise 17 – 20 Nisan 2023'te yapılması planlanıyor.