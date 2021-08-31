2021 YKS tercih sonuçları açıklandı

Üniversite tercihlerinin 20 Ağustos 2021 Cuma günü sona ermesi sonrası adaylar, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için bekleyişe geçti.

Üniversite adayları, eğitim almaya hak kazanacakları okulu öğrenmek için gün sayarken, ÖSYM'den beklenen son dakika açıklaması yapıldı.

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adaylar, ÖSYM'nin yayınladığı "sonuc.osym.gov.tr" linkinden sonuçları öğrenebilecek.

YERLEŞENLERİ TEBRİK ETTİ

Sonuçların adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Aygün, "Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizleri yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır." değerlendirmesini yaptı.

TERCİH YAPANLARIN YÜZDE 85,80'İ YERLEŞTİ

ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti." dedi.

ÜNİVERSİTELERE KAYIT TARİHLERİ

Öte yandan ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.