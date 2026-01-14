TC.

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

İHALE İLANI

VAN İli, Edremit İlçesi YeniCamii (Esentepe) Mahallesi, 352 ada, 2 nolu parselin güneybatısında (Dış kapı No: 1) bulunan park alanına 6 m2 para çekme makinesi (ATM) kurulumu için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi kapsamında “Açık Teklif Usulü” ile 3 (üç) yıllığına (36 ay) kiralanması işi ihalesi, Edremit Belediye Başkanlığı (Yeni Cami Mahallesi, Sahil Cad. No:3, 65100 Edremit/ VAN) Ana Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. VAN İli, Edremit İlçesi YeniCamii (Esentepe) Mahallesi, 352 ada, 2 nolu parselin güneybatısında (Dış kapı No: 1/1) bulunan park alanına 6 m2 para çekme makinesi (ATM) kurulumu için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi kapsamında “Açık Teklif Usulü” ile 3 (üç) yıllığına (36 ay) kiralanması işi ihalesi, Edremit Belediye Başkanlığı (Yeni Cami Mahallesi, Sahil Cad. No:3, 65100 Edremit/ VAN) Ana Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. VAN İli, Edremit İlçesi YeniCamii (Esentepe) Mahallesi, 352 ada, 2 nolu parselin güneybatısında (Dış kapı No: 1/2) bulunan park alanına 6 m2 para çekme makinesi (ATM) kurulumu için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi kapsamında “Açık Teklif Usulü” ile 3 (üç) yıllığına (36 ay) kiralanması işi ihalesi, Edremit Belediye Başkanlığı (Yeni Cami Mahallesi, Sahil Cad. No:3, 65100 Edremit/ VAN) Ana Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

S. No Mahalle Adresi Kapı No İş Miktarı (M²) Türü 1 Aylık Muhammen Bedel (TL) 36 Aylık Muhammen Bedel (TL) % 3 Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1. Yenicamii 352 Ada, 2 Nolu Parselin Güneybatısı 1 6 m2 ATM Yeri 5.130,00 TL 184.680,00 TL 5.540,40 27.01.2026 10:00 2. Yenicamii 352 Ada, 2 Nolu Parselin Güneybatısı 1/1 6 m2 ATM Yeri 5.130,00 TL 184.680,00 TL 5.540,40 27.01.2026 10:30 3. Yenicamii 352 Ada, 2 Nolu Parselin Güneybatısı 1/2 6 m2 ATM Yeri 5.130,00 TL 184.680,00 TL 5.540,40 27.01.2026 11:00

NOT: Muhammen bedel KDV Hariçtir.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENECEK BELGELER:

Dilekçe (İşin yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) Kanuni ikametgâh Belgesi,(Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten) Nüfus Cüzdan Fotokopisi İmza sirküleri veya imza beyannamesi (Noterden tasdikli) Geçici İhale Teminatı Mektubu veya nakit yatırdığına dair makbuz. Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı. (İlk İlan Tarihi itibariyle alınmış olması) Şartname Bedeli Makbuzu 1.000,00 TL SGK ve Vergi dairelerinden borç yazısı, (İlk İlan Tarihi itibariyle alınmış olması)

Tüzel kişi ise Oda Kayıt ve Yetki Belgesi, (2026 Yılına ait)

Ayrıca şirket veya istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ve imza beyannamesi (Noterden Tasdikli) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişi) İhale Dokümanının tüm sayfaları İmzalı kaşeli olması, Kiracı açacağı işletmenin hangi amaçla ve türden açacağına dair taahhütname,

İstekliler; (d, ı, i, j) bentlerinde yazılı olan belgelerin aslını veya noter ya da idare tarafından aslı idarece görülmüştür onaylı örneklerini teklif dosyalarında sunacaklardır.

5-Muhammen bedel üzerinden %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat banka teminatı mektubu ihale tarihi itibarı ile en az 150 gün olmalıdır veya Van Edremit Belediyesi Edremit Ziraat Bankası şubesi Iban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 nolu hesaba yatırılacaktır. İstekliler 1. Tekliflerini muhammen bedel üzerinde verebilirler. İstekliler muhammen bedelin üzerinde teklif vermeleri durumunda muhammen bedel üzerinden yatırılan % 3 oranındaki geçici teminat bedeli geçerlidir.

6-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartnameyi satın almak isteyenlerin 1.000,00TL. (BinTürkLirası) şartname bedelini Van Edremit Belediyesi Edremit Ziraat Bankası şubesi İban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 numaralı hesaba yatıracak ve makbuza işin adı yazılacaktır.

7-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

8-Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler, en geç 26.01.2026 tarih ve saat 17:00 (Mesai Bitimine) kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında “Edremit Belediyesi Ana Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne (Yeni Cami Mahallesi, Sahil Cad. No:3, 65100 Edremit/ VAN) teslim etmek zorundadırlar.

9-Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37.ve 38. maddelerine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

10-KDV, vergi, resim, harçlar ve diğer tüm giderler istekliye aittir.

11-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde tüm vergilerin yatırılarak ve idarenin istediği sözleşme öncesi belgeleri idareye vermek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir. İstekli bu durumdan dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

12-İdari şartname ve ihale dokümanlarında bulunmayan hükümler 2886 sayılı D.İ.K hükümleri geçerlidir.

13-İhtilaf halinde VAN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İletişim:

Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 444 2 065- Dâhili (126)

İLAN OLUNUR.