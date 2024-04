Maçtan Dakikalar

4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi’nin pasında Ferdi’nin sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

10. dakikada Tadic’in pasında topla buluşan Batshuayi’nin ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.

21. dakikada İrfan Can’ın uzun pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Szymanski’nin kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Mert iki hamlede topun sahibi oldu.

25. dakikada Al Musrati’nin Fred’e yaptığı faul sonrası hakem Volkan Bayarslan, pozisyonu VAR’da izledikten sonra Al Musrati’yi kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

30. dakikada Fred’in ceza sahasına ortasında Tadic’in göğsüyle indirdiği topa Batshuayi'nin gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Muçi'nin ceza sahası içine girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı çeldi.

45 İkinci yarı başladı

48. dakikada Ghezzal’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Livakovic topu çeldi. Pozisyonun devamında Necip’in gelişine vuruşunda Szymanski’ye çarpan top oyun alanına döndü.

69. dakikada Szymanski’nin pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-0

82. dakikada Muleka’nın pasında topla buluşan Cenk Tosun’un ceza sahası çizgisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao (Çağlar Söyüncü dk. 19), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Krunic dk. 19), Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 88), Tadic, Batshuayi (Dzeko dk. 74)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Serdar Dursun, Efekan Karayazı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica (Ghezzal dk. 46), Muçi (Chamberlain dk. 62), Muleka, Semih Kılıçsoy (Cenk Tosun dk. 78)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Aboubakar, Amartey, Umut Meraş

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Goller: Michy Batshuayi (dk. 30), İrfan Can Kahveci (dk. 69) (Fenerbahçe) Cenk Tosun (dk. 82) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Al Musrati (dk. 25) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Omar Colley (Beşiktaş) Osayi Samuel (Fenerbahçe)