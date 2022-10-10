Van Başkale'de 4,4 büyüklüğünde deprem!

Van'ın Başkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 10.10.2022, 16:24
Van Başkale'de 4,4 büyüklüğünde deprem!

Van'ın Başkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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