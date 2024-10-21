Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan ile Van halkına mesajını içeren kart gönderdiği belirtildi.

Demirtaş’ın, mesajında şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: "Değerli Neslihan ve Abdullah Başkanlara. Merhaba arkadaşlar, iyi ve moralli olduğunuzu umuyorum. Biz de her zamanki gibi gayet güçlüyüz. Dilerim gelişmeler olumlu ilerler ve yakın zamanda görüşebiliriz. Kendinize iyi bakın, kıymetli ailelerinize ve tüm halkımıza hasretle selam ve sevgilerimizi iletin. Serkeftin."