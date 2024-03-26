Yerel seçimler için geri sayım devam ediyor. 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlere çok az bir süre kala partiler ve adaylar çalışmalarını sürdürüyor.

Van’da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) yöneticileri ve başkan adayları da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile odaları ziyaret ederek fikir alış verişinde bulunuyor.

DEM Parti Van İl Başkanlığı hesaplarından yapılan paylaşımda; “Seçim çalışmalarımız kapsamında STK ve Meslek odaları ziyaretlerimiz devam ediyor. Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastaneciler, Tatlıcılar, Kasaplar Odası, Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği, İnşaat Mühendisleri Odasını ziyaret eden heyetimiz kentin sorunlarını konuştu” denildi.