Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB’nin Geliştirilmesi Projesi ile 2 bin 750 kişinin istihdam edilmesi planlanan 6 yeni tekstil fabrikası Van OSB Tekstil ve Hazır Giyim Kümelenme Alanı’nda kuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü iş birliğinde Van OSB Tekstil ve Hazır Giyim Kümelenme Alanı’nda her biri 5 bin metre kare kapalı alana sahip 6 adet tekstil fabrikası inşa edildiğini duyuran DAKA, bu binaların 6 kurumsal firmaya tahsis edildiğini açıkladı.

DAKA 2025 yılı sonuna kadar toplam 2 bin 750 kişilik istihdam hedeflediklerini bildirdi.