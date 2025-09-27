İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Starmer'ı, ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin'i tanımasının, tarihi bir gelişme olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Netanyahu hükümetini durdurmak gerektiğini ifade etti.