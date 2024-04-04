Van’ın Saray ilçesinde, CHP Saray İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Arslan'ın DEM Parti adayının seçim sonrası memnu haklarının sorgulanması ile verdiği dilekçe partiden ihraç edilmeyle sonuçlanacak.

DİLEKÇE VERMİŞTİ

CHP Saray İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Arslan'ın partiden ihraç edileceği öğrenildi. CHP Saray İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Arslan DEM Parti adayının seçim sonrası memnu haklarının sorgulanması için ilçe seçim kuruluna dilekçe vermişti.

CHP VAN’DA O İSMİ PARTİDEN İHRAÇ EDECEK

Arslan'ın başvurusu sonucu DEM Parti adayı Davut Acar'ın haklarında herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Arslan başvurunun ardından ilçe yönetimine de istifa dilekçesini sunarken, CHP İl Yönetimi Arslan’ın partiden ihraç edileceğini söyledi.