Van'da sular kesilecek! İşte o mahalleler...

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Çatak ilçesine bağlı Cumhuriyet, Adnan Menderes ve Bahçelievler Mahallelerinde içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle saat 11:00-15:00 arasında su kesintisine gidileceğini duyurdu.

İşte o paylaşım:

“Çatak merkez içme suyu deposuna gelen kaynakta oluşan ani arıza nedeniyle; 12 Ocak Çarşamba Günü (Bugün) Saat 11:00 ile 15:00 saatleri arasında Cumhuriyet, Adnan Menderes ve Bahçelievler mahallesinin bazı bölgelerinde su kesintisine gidilecektir.”