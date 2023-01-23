Van'da son yılların en kurak kışı yaşanıyor

Van'da son yılların en kurak kış mevsimi yaşanıyor. Kış mevsiminde kar yağışının en fazla etkili olduğu illerin başında gelen Van'da, son yılların en kurak kışı yaşanıyor. Geçmiş yıllarda Aralık ve Ocak aylarında karla kaplanan şehirlerde, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

ÇEVRE 23.01.2023, 09:18
Van'da son yılların en kurak kışı yaşanıyor

Küresel ısınma dünyada etkisini hissettirmeye devam ederken, Van'da bundan nasibini aldı. Yazdan kalma bir havanın hâkim olduğu kentte kar yağışının olmaması vatandaşları kara kara düşündürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen seneye kadar kış mevsimlerinde metrelerce karın yaşamı zorlaştırdığı Van, Ağrı, Erzurum, Kars ve Ardahan'da bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve karın yağmaması nedeniyle son yılların en kurak dönemlerinden biri yaşanıyor. Yağış miktarındaki azalma nedeniyle ülke genelinde etkili olan kuraklık, Van'da etkisini göstermeye başladı. Türkiye'de yağışların azalması ile başlayan 'meteorolojik kuraklık' kısa zamanda etkisini gösterdi.

Van ve bölgeye beklenen yağışların düşmemesi tarımsal kuraklık tehlikesini beraberinde getiriyor. Kar yağışının olmamasının turizm sektörü ve bölge illerindeki kayak merkezlerini de olumsuz etkiliyor. Yağışların önümüzdeki aylarda da mevsim normallerinin dışında seyretmesi ihtimali kaygı yaratıyor. Son haftalarda Diyanet İşleri Bakanlığı'nın hazırladığı Cuma hutbesi kapsamında, camilerde de kar ve yağmur yağışı için dua edildi. Bu yıl Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere farklı bölgeler beklenen yağışların olmaması, çiftçilerin kaygı yaşamasına neden oluyor.

Önceki yıllarda bu dönemlerde yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapandığı, okulların tatil edildiği kentte, bu yıl ciddi anlamda kuraklık yaşanıyor. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü de, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle alan kaybederken, su altındaki mikrobiyalitlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kuraklığın bu şekilde devam ederek tarım ve hayvancılığa zarar vermesinden korkulurken, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi endişelendiriyor. Yaşanan kuraklık Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de raporlarına yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan kuraklık haritasına göre, Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuraklığın ciddi boyuta ulaştığı görülüyor.

Van Bölge Gazetesi

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