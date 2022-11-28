Van'da oto lastikçilerde kış mesaisi yoğunluğu başladı

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı. Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Uzmanlar, kasım ayı itibariyle havaların soğumaya başladığı ve don olaylarının görüldüğü bölgelerde kış lastiği taktırmak için 1 Aralık tarihinin beklenmemesi uyarısında bulunuyor.

“Halkımız karın yağmasını bekliyor”

İHA muhabirine konuşan oto lastik ustası Yusuf Sancak, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte işlerindeki hareketliliğin arttığını belirtti. Oto lastikçilerin lastik değişiminde lastik basınç sensörüne dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Sancak, “Lastik sökülüp takıldığında havuza atılıp kontrol edilmesi lazım. Ancak birçoğu lastikçi bunu yapmıyor. Diğer taraftan 1 Aralık itibariyle kar tipi lastiklerin taktırılması gerekiyor. Ancak halkımız karın yağmasını bekliyor. Zamanında değiştirmeleri daha iyi olacaktır. Karın düştüğü ilk gün lastik değişimlerini yetiştiremiyoruz. Bir ay öncesinde taktırılması daha iyi olur. Bizim işler de daha rahat olur ve yoğunluk oluşmaz” diye konuştu.İHA