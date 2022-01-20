Van'da eğitime kar engeli

Van Valiliğinden yapılan açıklamada “Olumsuz hava şartları nedeniyle 21.01.2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim 1 (bir) gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir. İlçe merkezlerinde bulunan okullarda isteyen öğrencilerimiz karnelerini alabilirler” denildi.