Van Büyükşehir'den park uyarısı! Cezai işlem uygulanacak, aracınız çekilecek

Van’da hafta sonu belli aralıklarla yağan ve dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 56 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Van Büyükşehir Belediyesi, araçlarını caddelere park eden vatandaşları uyardı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada: "Cumhuriyet, İskele, Sıhke ve Maraş Caddelerimizde kar temizleme çalışması yapılacaktır. Bu caddelere park eden vatandaşlarımızın araçlarını çekmeleri ve park yapmamaları gerekmektedir. Araçlarını çekmeyenler hakkında cezai işlem yapılacağı ve araçlarının çekileceği duyurulur."

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