Şabaniye Mahallesi’nde 26 Sokak Altyapısı ile Birlikte Asfaltlanmaya Başlandı

Havaların asfaltlama şartlarına uygun olmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şabaniye Mahallesi’nde 26 sokakta çalışmalarını sürdürüyor. Eski asfaltı freze ile kazıyan ekipler altyapısı ile birlikte yeni asfalt serim işlemlerine devam ediyor. Edremit Belediyesi, asfaltların üzerine kaplama yerine, kazıyarak yeniden asfaltlama yapıyor.

Şabaniye Mahallesi’ne bağlı Muhammed Emir sokaklar, Yunus Emre Sokaklar ve Kışla yolu caddeler olmak üzere ve bu caddelerin bağlantı yolları ile birlikte toplamda 26 sokağın asfalt yenileme çalışmaları için asfalt kazım ve asfaltlama işlemleri sürüyor. Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, konu ile ilgili birim müdüründen bilgiler aldı. Akabinde finişer makinesinin üzerine çıkarak asfaltlama yapan Başkan Say, mahalle sakinlerinin de teşekkürlerini kabul ederek, sohbet etti.

“Edremit’e Yakışmayan Her Kusuru Ortadan Kaldırıyoruz”

Başlatılan asfaltlama çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bir şehrin yaşanabilir düzeyde olabilmesi için yollarının da düzgün olması gerektiğini dile getirdi. Edremit’in kalitesini arttırmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Say, Edremit’e yakışmayan her türlü kusuru ve eksiklikleri tespit edip anında düzeltme yoluna gittiklerini kaydetti.

Başkan Say, “İlçemizin her alanda güzelleşmesi ve önemli yatırımlar alabilmesi amacıyla mücadele ediyoruz. Her mahallemizin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda mahalleler, ana yollar ve sokak aralarında asfaltlama çalışmalarımıza start verdik” dedi.

“Edremit’in Büyümesi ve Gelişmesi Noktasında Gayretimizi Sergiliyoruz”

Şabaniye Mahallesi’nde startını verdikleri asfaltlama çalışmalarında toplamda 26 sokağı altyapısı ile birlikte yeniden asfaltlayarak güzel bir görünüme kavuşturmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Say, “Asfaltın tamamlanması ile birlikte mahallemiz yolları ile birlikte güzel bir görünüme kavuşmuş olacaktır.

Her mahallemizin fizibilite çalışmalarını yaptık. Hemen yapılması gerekenleri öncelik sırımıza alarak vatandaşlarımızın taleplerine yönelik cevaplar veriyoruz. Sahada etkin şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarla halkımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Güzel ilçemiz Edremit’in büyümesi ve gelişmesi noktasında gayretimizi sergiliyoruz” dedi.

Mahallelerindeki 26 sokağın baştan sona yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Başkan İsmail Say’a teşekkür etti.