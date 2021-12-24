Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı
400 yerleşim yerine ulaşım yok
Van'da dün gece bastıran kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 19 mahalle, 55 mezra; Başkale'de 3 mahalle, 5 mezra; Çaldıran'da 3 mahalle, 2 mezra; Çatak'ta 27 mahalle, 88 mezra; Edremit'te 1 mahalle, Gevaş'ta 3 mahalle, 11 mezra; Gürpınar'da 48 mahalle, 60 mezra; İpekyolu'nda 31 mahalle, 10 mezra; Muradiye'de 15 mahalle, 2 mezra ve Tuşba'da 17 mahalle olmak üzere kent genelinde 167 mahalle ile 233 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. İpekyolu Belediyesi'ne bağlı ekipler de kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. Kentte taksi şoförü İbrahim Abi, bu kış karın gecikmeli geldiğini ama yine de sevindirdiği söyledi.dha
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