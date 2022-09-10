İpekyolu’ndaki hayvanlar için sıcak barınak…

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi, sokak hayvanları için kulübe yapıyor.

ÇEVRE 10.09.2022, 13:35
İpekyolu’ndaki hayvanlar için sıcak barınak…

İpekyolu Belediyesi, vatandaşları belediye hizmetleriyle buluşturmanın yanı sıra hayvanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, belediyeye ait atölyelerde kendi tasarımları olan kulübeleri yaparak, ilçe sınırlarında farklı noktalara konumlandırılıyor.

İlçe sınırlarındaki muhtelif alanlara bırakılan kulübeler, sokakta yaşayan hayvanların yaz aylarında bunaltıcı sıcaklara, kış aylarında ise çetin soğuklara karşı rahatlıkla sığınacağı bir yuvayı oldu. İpekyolu Belediyesi bu çalışmasıyla sokak hayvanlarının sıcak bir yuvada hayata tutunmasını sağlıyor. Ekipler ayrıca kulübe kenarlarına mama ve su bırakarak sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarının yanı sıra beslenme ve su ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Yorumlar (0)
24
açık
Günün Anketi Tümü
Namaz Vakti 10 Eylül 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Konyaspor 5 11
3. Fenerbahçe 5 10
4. Başakşehir 4 10
5. Gaziantep FK 5 10
6. Adana Demirspor 5 10
7. Galatasaray 5 10
8. Trabzonspor 5 10
9. Alanyaspor 6 8
10. Kayserispor 5 6
11. Antalyaspor 5 6
12. Giresunspor 5 6
13. Kasımpaşa 5 6
14. Karagümrük 4 4
15. Sivasspor 5 3
16. İstanbulspor 4 3
17. Hatayspor 4 1
18. Ümraniye 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Boluspor 5 10
3. Bandırmaspor 3 9
4. Keçiörengücü 4 7
5. Pendikspor 4 7
6. Eyüpspor 4 7
7. Sakaryaspor 4 6
8. Manisa Futbol Kulübü 3 6
9. Rizespor 3 5
10. Samsunspor 4 5
11. Gençlerbirliği 4 5
12. Göztepe 5 5
13. Adanaspor 4 4
14. Tuzlaspor 4 4
15. Erzurumspor 4 3
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 4 1
18. Altay 4 1
19. Ö.K Yeni Malatya 4 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1