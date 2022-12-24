İkinci kez iptal edilen VAN TSO seçimlerinde yeni tarih belli oldu!

Kentin aylardır gündemini meşgul eden Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) seçimi yine iptal edildi.

Tarım ve Hayvancılık Grubu (1. Meslek Grubu) seçiminde mavi liste adayı Necdet Takva’nın 2 (iki) oy farkla kazandığı seçimlerde beyaz liste adayı Zahir Kandaşoğlu itirazda bulunmuştu. İtiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu seçimleri ikinci kez iptal etti. Kararı Beyaz Liste'nin avukatı Sedat Anaran duyurdu. Avukat Anaran Twitter hesabından, "VATSO seçimi yapmış olduğumuz başvuru sonucunda iptal edilmiştir. Devam :)" Dedi.

"YENİ SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU"

İl Seçim Kurulu tarafından Beyaz Liste avukatı Sedat Anaran'a gerekçeli karar tebliğ edildi. Ayrıca kurul tarafından yeni seçimin tarihi de belirlendi. Kurul kararına göre, Seçimler 28 Ocak 2023 Cumartesi Günü yapılacak.

"NE OLMUŞTU?"

22 Ekim’de yapılan seçimlerde mavi liste adayı Necdet Takva 19 gruptan 9’nu alırken, beyaz liste adayı baskani Zahir Kandaşoğlu ise 10 grup kazanmıştı. Ancak YSK Kandaşoğlu’nun aldığı 1. Meslek Grubunu iptal etmişti. İptal sonrası 17 Aralık tarihinde yapılan seçimlerde mavi liste ayı Necdet Takva iki oy farkıyla seçimleri kazanmıştı. Seçim akabinde Beyaz Liste'nin itirazı üzerine seçimler yine iptal edildi.

Gazetevan