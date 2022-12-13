Edremit'te kış hazırlıkları tamamlandı

Van’ın Edremit Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamlayarak, bünyesindeki 30 iş makinesiyle sorumluluk sahasındaki yol ağında 63 personelle mücadele edecek.

ÇEVRE 13.12.2022, 15:15
Edremit'te kış hazırlıkları tamamlandı

Edremit Belediyesi, kış aylarında hizmet verecek olan iş makinelerinin tamir ve bakımlarını kendi atölyelerinde yaparak, kış için beklemeye geçti. Yaz sezonunda yeni yollar açmanın yanında birçok yolu da elden geçirerek bu yıl ki karla mücadele çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için de zemin hazırlayan Edremit Belediyesi, kış öncesi tüm araçları bakıma alarak gerekli tüm ihtiyaçları ise hazır hale getirdi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Makine İkmal Kampüsünü ziyaret ederek, kış hazırlıklarını yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya’dan bilgi aldı.

"Aynı kararlılıkla devam edeceğiz"
2022-2023 yılı kış sezonuna hazır olduklarını ifade eden Başkan İsmail Say; Edremit Belediyesi olarak 30 iş makinesi ve 60 personel ile çalışacaklarını kaydetti. 7/24 esasıyla tüm Edremit sınırlarında karla mücadele edeceklerini vurgulayan Başkan Say, "1. yıldan itibaren nasıl 1. sınıf hizmet verdiysek, bu sezon da aynı kararlılıkla devam ettireceğiz.

İnşallah bol bereketli bir yıl geçiririz, bol yağışlı bir yıl geçiririz. Daha önceden söylediğimiz gibi karla mücadele ismini mücadele olarak koymadık, kar temizleme dedik. Çünkü kar berekettir. Memleketimizin ve bölgemizin kar yağışına ihtiyacı var. Bu vesileyle de inşallah tüm hemşehrilerimize bereketli bol yağışlı bir yıl diliyorum. Allah bereketini esirgemesin inşallah" ifadelerini kullandı.

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