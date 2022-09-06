Dikkat! Van'da zorunlu su kesintisi uyarısı

VASKİ, İpekyolu/Hacıbekir Mahallesinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; Hacıbekir Mahallesinde zorunlu olarak su kesintisine gidileceğini duyurdu.

ÇEVRE 06.09.2022, 09:35
Dikkat! Van'da zorunlu su kesintisi uyarısı

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre; "İpekyolu/Hacıbekir Mahallesinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle; 06 Eylül 2022 Salı (Bugün) 09:00 - 14:00 saatleri arasında Hacıbekir Mahallesi'nde zorunlu su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." Dedi.

Şehrivan

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