Büyükşehir Belediyesi 2021'de yeşil bir Van için çalıştı

Van Büyükşehir Belediyesi yeşil bir Van için 2021 yılında çalıştı.

ÇEVRE 28.12.2021, 12:43 28.12.2021, 13:14
Büyükşehir Belediyesi 2021'de yeşil bir Van için çalıştı

Van Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içerisinde kent merkezine 33 bin 247 ağaç ve 14 bin 950 süs çalısı dikerken, kendi seralarında yetiştirdiği 585 bin çiçekle de kenti süsledi.

Yaptığı hizmetlerle yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanan Van Büyükşehir Belediyesi, daha modern bir kent için birçok ilke imza attı. Yeşil bir kent için çalışmalarını sürdüren Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, 2021 yılı içerisinde sorumluluk bölgesinde bulunan 16 parkı baştan aşağı yeniledi. Parkları güvenlik kameralarıyla donatarak daha güvenli hale getiren büyükşehir Belediyesi; kent ormanı, park ve bahçeler, kaldırım ve refüjlere bu yıl 33 bin 247 sarıçam, sedir ve badem, 14 bin 950 adet çalı bitkisi dikti.
Ayrıca Şabaniye Caddesi, Akköprü Caddesi, Edremit TOKİ yolu ve Erciş ilçesi Kışla Caddesi’nin refüjlerinde peyzaj düzenlemesi yapılarak otomatik sulama sistemi hattı çekildi.

Büyükşehirin seralarında yetiştirilen çiçekler kenti süsledi

Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde 25 bin metrekare üzerine kurulu son teknoloji ile donatılmış doğalgazlı seralarda yıl boyunca süs bitkileri üretildi. 30 işçinin istihdam edildiği seralarda üretilen çiçekler, bahar aylarıyla birlikte kentin cadde ve sokaklarına mevsimine uygun olarak dikiliyor. 2021 yılı itibariyle seralarda yetiştirilen 450 bin kadife, 20 bin petunya, 35 bin Çin karanfili, 30 bin yıldız çiçeği, 25 bin hüsnüyusuf ile 25 bin zinya çiçeği ekipler tarafından park bahçe ve refüjlere dikilerek kente ayrı bir güzellik kattı.

120 bin lale dikildi

Kentin estetik açıdan daha iyi bir görünüme kavuşması için peyzaj çalışmalarını da sürdüren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı; İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki işlek caddeler başta olmak üzere büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki park, bahçe ve kavşaklara 120 bin lale dikimi gerçekleştirdi.

Parklara yeni sosyal donatı ve spor alanları kuruldu

Atatürk Kültür Parkı, Kent Parkı, İskele Yaşar Kemal Parkı ve Demokrasi Parkı’nda bulunan parklara yeni sosyal donatı alanları ile ortak kullanım alanları kurdu. Parklara yapılan tuvaletler çok amaçlı olarak tasarlanırken, mescitler bay ve bayan olarak ayrılıp bebek bakım odaları yapıldı. Atatürk Kültür Parkı ile Kent Parkı’na ise yeni spor sahaları kuruldu. Yenilenen oyun gruplarında engelli çocukları da göz önünde bulunduran ekipler, engelsiz oyun grupları kurdu.

Eski devlet hastanesi alanı millet bahçesi oluyor

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Millet Bahçesi’ projesini de hayata geçiriyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in girişimleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Vna Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen eski devlet hastanesi alanında yapımına başlanan ‘Millet Bahçesi’ projesinin çalışmaları sürüyor. Vna Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) ortak çalışması ile 20 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan projede 104 araçlık otopark, millet kıraathanesi, çay evi, 12 adet dükkan yer alıyor. Yaklaşık olarak 15 milyon TL’ye mal olacak proje alanında ayrıca bin metrekarelik biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, kültür fizik (fitness), bisiklet parkuru, koşu parkuru ve yürüyüş yolları gibi doğa ile iç içe yeşil bir alan oluşturuluyor.İHA

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