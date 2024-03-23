Yerel seçimler için geri sayım başladı. Özellikle belediye başkan adayları ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlardan destek isterken, muhtar adayları da hem hane hane dolaşıyor hem de projeler açıklayarak seçmenin desteğini istiyor.

İddialı projelerle mahalleliden destek isteyen muhtar adaylarından birisi de Hamdullah Aslan oldu. Cevdetpaşa Mahallesi Muhtar Adayı Hamdullah Aslan “Cevdetpaşa İçin Yeni Bir Gelecek” sloganıyla projelerini sıraladı.

Aslan, mahalle içi yol ve sokakların aydınlatılması, Semt Pazarı yerinin belirlenmesi, kadınlara ücretsiz kurs ve eğitim olanağının sağlanması, mahallede yeşil alanların artırılması, yeni oturma ve dinlenme parklarının açılması, ulaşım hizmetine çözüm bulunması, Gündüz Kreş Evi kurulması, Dikiş Nakış kurslarının açılması ve mahallede halk kütüphanesinin kurulması gibi projeleri sıralayarak, vatandaşlardan destek istedi.