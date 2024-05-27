Borsalarda yer alan hisse senetlerinin fiyat değişimlerinin aşırı oynaklık göstermesini engellemek için getirilmiştir.

Borsa işlem limiti şu şekilde işler:

Hisse senedinin günlük fiyat değişim limiti genellikle %20 olarak belirlenir. Yani hisse senedi fiyatı bir önceki kapanışa göre %20'den fazla artamaz veya %20'den fazla düşemez.

Eğer hisse senedi fiyatı günlük limiti aşacak şekilde artış ya da azalış gösterirse, işlem otomatik olarak durdurulur ve işlemlere belli bir süreliğine ara verilir.

Bu ara verme süresi piyasanın tepki vermesine ve fiyatın normal seyrine dönmesine imkan sağlar.

İşlem limiti sayesinde hisse senetlerinde aşırı dalgalanmalar önlenerek, piyasanın düzenli ve sağlıklı işleyişi sağlanır.

Borsa işlem limitinin amacı, aşırı oynaklığı önleyerek yatırımcıları korumak ve piyasa istikrarını korumaktır.