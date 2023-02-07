Van Milletvekilleri Deprem Bölgesinde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine deprem bölgesine giden AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar Diyarbakır'da incelemelerde bulundu. Kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen vekiller, deprem hakkında yetkililerden bilgi aldı. Dünden beri deprem bölgesinde olan vekiller, AFAD koordinasyonunda da yer alıyor.