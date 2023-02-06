Van'daki Belediyelerden Yardım Çağrısı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası bölgeye yardım için Van'daki belediyelerden dayanışma çağrısı geldi.

WanHaber Haber Merkezi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde ki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Şuana kadar açıklanan rakamlara göre 284 ölü 2 bin 323 yaralının olduğu açıklandı.

Süleyman Soylu'nun 4.seviye acil durum ilan etmesinin ardından çoğu ülkelerden yardımlar için geri dönüş gelirken, Van'daki belediyelerde duyarsız kalmadı.

Van'daki belediyeler sosyal medya hesaplarından "Şimdi dayanışma zamanı, deprem bölgesi için yardım zamanı" paylaşımında bulunarak Vanlıları dayanışmaya çağırdı.

Battaniye, Uyku tulumu, ısıtıcı, kışlık kıyafet, hijyen seti, çocuk bezi, gıda kolisi ve jeneratör gibi lazım olabilecek malzemeler'in toplanması için yardım çağrısında bulunan Van'daki belediyeler, bu yardımlar için belli noktalar belirlerken, deprem bölgesi için Van'da yardım kampanyası devam ediyor.

İşte yardım için belirlenen noktalar;

EDREMİT

1- Şabaniye Mahallesi Şabaniye Parkı

2- Erenkent Mahallesi Aile Toplum Merkezi

3- Edremit Kent Merkezi (Kültür müdürlüğü)

TUŞBA

1- Tuşba Belediyesi Hizmet Binası Önü

2- İskele 2. Etap Sahil Bandı

3- Tuşba Toplum Yaşam Merkezi