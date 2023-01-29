Van'da yoldan çıkan minibüs savruldu, facianın eşiğinden dönüldü

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı yakınlarından meydana geldi.

Akşam saatlerine doğru Yüksekova?dan Van?a gitmekte olan minibüs, Zernek Barajı civarında gizli buzlanmadan dolayı kayarak yol kenarında bulunan araziye savruldu. Minibüsün içinde bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile minibüs saplandığı kardan çıkartıldı. Minibüs daha sonra Van?a doğru hareket edilirken, faciadan dönen minibüste bulunan yolcular yara almadan kurtuldu. İHA