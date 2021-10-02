20 yaşındaki genç kız koronaya yenik düştü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 yaşındaki bir genç kız korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Başkan Büyüksu vefat eden Türkan Abo’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulundu.
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