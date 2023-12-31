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Edinilen bilgiye göre, olay, Bitlis merkeze bağlı Narlıdere ile Cumhuriyet köylerinin kırsal kesiminde meydana geldi. Avdan dönmeyen Korkmaz’ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede köylüler ve AFAD ekiplerinin Narlıdare ve Cumhuriyet köyleri arasındaki alanda yaptığı aramalar sonucunda, kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden Korkmaz’ın cenazesine ulaşıldı.

Korkmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.