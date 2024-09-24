Türkiye'de birçok sigara markasını bünyesini bulunduran JTI grubu tütüne zam yaparak tiryakileri üzdü. Son günlerde peş peşe birçok ürüne zam gelmesinin ardından geçtiğimiz günlerde sigaraya bir zam daha yapılmıştı. JTI grubu, sarmalık kıyılmış tütün olarak satışa sunduğu sigaraya 24 Eylül itibarıyla zam yaptı.

BUGÜN İTİBARIYLA BİR MARKAYA ZAM YAPILDI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Dündar, JTI grubunun sarmalık tütününe zam geldiğini güncel fiyatını paylaşarak bildirdi.

SARMALIK TÜTÜNE 10 TL ZAM YAPILDI

JTI grubunun 100 gram olarak satışa sunduğu sarmalık tütünü 165 TL’ye satıyordu. Gelen 10 TL’lik zam ile beraber, sarmalık tütünün fiyatı 175 TL’ye yükseldi.

JTI GRUBU SİGARA FİYATLARI

6 Eylül'de zam yapan JTI grubu, bu grupta en düşük sigara fiyatı 67 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 82 TL olarak belirlediğini duyurmuştu.