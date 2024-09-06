Sigara zamları devam ediyor.

Bir sigara grubuna daha zam geldi. Tüm sigaralarda 3-4 TL'lik fiyat artışı gerçekleşti.

Açıklama Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dündar, bir sigara grubunun zam yaptığını belirtti.

Gruptaki en düşük sigara fiyatı 67 TL, olurken en yüksek fiyat 82 TL oldu.

Zamlı fiyatlar 6 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

Dün de başka bir sigara grubunın zammı açıklanmıştı. Bu sigara grubunda en ucuz sigaranın fiyatı 72 lira olmuştu.