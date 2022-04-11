WhatsApp için yepyeni bir özellik yolda! Yüzdesini de görebileceksiniz varış süresini de

WhatsApp'ın devrim niteliğinde yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı ve bu özellik kullanıcıların işine oldukça yarayabilir. Bu yeni özellik ile bir dosya gönderdiğinizde hem yüklenme yüzdesini hem de yüklemenin tahmini varış süresini görebileceksiniz. İşte WhatsApp'ın yeni özelliği...

BİLİM VE TEKNOLOJİ 11.04.2022, 17:30
WhatsApp için yepyeni bir özellik yolda! Yüzdesini de görebileceksiniz varış süresini de

WhatsApp, iOS ve Android uygulamasında birçok özelliğe sahip. Ancak Meta çatısı altındaki şirketin, tıpkı rakipleri Telegram ve Signal gibi çok daha fazla özelliğin üzerinde çalıştığı da aşikar. Son zamanlarda WhatsApp'ın yeni özelliklerine ilişkin çok fazla rapor karşımıza çıktı. Örneğin, şu anda Arjantin'deki bazı kullanıcılarının boyutu 2 GB'a kadar olan medya dosyalarını paylaşma özelliğini test ettiği bildirilmişti. Şimdi ise WhatsApp devrim niteliğinde yeni bir özellik için kollarını sıvadığı rapor edildi. Bu özellik, yine WhatsApp'tan dosya transferi yapanları yakından ilgilendirecek türden.

WHATSAPP ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞ! İŞTE O ÖZELLİK
WABetaInfo tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, WhatsApp kullanıcıların bir belgenin ne zaman WhatsApp sunucularına varacağını anlamalarını sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Halihazırda WhatsApp'tan bir belge gönderirken sadece bir ilerleme çemberi karşınıza çıkıyor. Bu çember dolduğunda belge gönderiliyor.

Paylaşılan ekran görüntüsünde göreceğiniz gibi, WhatsApp'ın iOS, Android ve Masaüstü için beta sürümlerinde bir belge gönderirken, belge adının altında yeni bir etiket yer alıyor. Burada belgenin tahmini varış süresi ve kalan yüzdesi gösteriliyor. Verilen bilgiler özellik herkes için kullanıma sunulduğunda belgenin ne zaman tamamen gönderileceğini anlamamızı sağlayacak.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELİR? ŞİMDİLİK BELİRSİZ...
Ancak özelliğin ne zaman herkesin kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Bu konuda WhatsApp'tan gelecek güncellemeleri ve olası açıklamaları takip etmek gerekiyor.

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