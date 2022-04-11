WhatsApp için yepyeni bir özellik yolda! Yüzdesini de görebileceksiniz varış süresini de
WhatsApp'ın devrim niteliğinde yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı ve bu özellik kullanıcıların işine oldukça yarayabilir. Bu yeni özellik ile bir dosya gönderdiğinizde hem yüklenme yüzdesini hem de yüklemenin tahmini varış süresini görebileceksiniz. İşte WhatsApp'ın yeni özelliği...
WhatsApp, iOS ve Android uygulamasında birçok özelliğe sahip. Ancak Meta çatısı altındaki şirketin, tıpkı rakipleri Telegram ve Signal gibi çok daha fazla özelliğin üzerinde çalıştığı da aşikar. Son zamanlarda WhatsApp'ın yeni özelliklerine ilişkin çok fazla rapor karşımıza çıktı. Örneğin, şu anda Arjantin'deki bazı kullanıcılarının boyutu 2 GB'a kadar olan medya dosyalarını paylaşma özelliğini test ettiği bildirilmişti. Şimdi ise WhatsApp devrim niteliğinde yeni bir özellik için kollarını sıvadığı rapor edildi. Bu özellik, yine WhatsApp'tan dosya transferi yapanları yakından ilgilendirecek türden.
WHATSAPP ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞ! İŞTE O ÖZELLİK
WABetaInfo tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, WhatsApp kullanıcıların bir belgenin ne zaman WhatsApp sunucularına varacağını anlamalarını sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Halihazırda WhatsApp'tan bir belge gönderirken sadece bir ilerleme çemberi karşınıza çıkıyor. Bu çember dolduğunda belge gönderiliyor.
Paylaşılan ekran görüntüsünde göreceğiniz gibi, WhatsApp'ın iOS, Android ve Masaüstü için beta sürümlerinde bir belge gönderirken, belge adının altında yeni bir etiket yer alıyor. Burada belgenin tahmini varış süresi ve kalan yüzdesi gösteriliyor. Verilen bilgiler özellik herkes için kullanıma sunulduğunda belgenin ne zaman tamamen gönderileceğini anlamamızı sağlayacak.
WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELİR? ŞİMDİLİK BELİRSİZ...
Ancak özelliğin ne zaman herkesin kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Bu konuda WhatsApp'tan gelecek güncellemeleri ve olası açıklamaları takip etmek gerekiyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|34
|75
|2. Bodrumspor
|34
|67
|3. 1461 Trabzon FK
|34
|67
|4. Sivas Belediyespor
|34
|60
|5. Afjet Afyonspor
|34
|59
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|34
|59
|7. Çorum FK
|34
|58
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|33
|56
|9. Somaspor
|33
|49
|10. İnegölspor
|34
|49
|11. Ankaraspor
|34
|47
|12. Etimesgut Belediyespor
|34
|41
|13. Sarıyer
|34
|39
|14. Serik Belediyespor
|34
|39
|15. Diyarbekirspor
|34
|38
|16. Adıyaman FK
|34
|35
|17. Turgutluspor
|34
|34
|18. Ergene Velimeşespor
|34
|28
|19. Niğde Anadolu FK
|34
|22
|20. Kahramanmaraşspor
|34
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|32
|46
|10. Antalyaspor
|31
|44
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|29
|49
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21