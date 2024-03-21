Eğitim verilen sınıfları gezen ve gençlerle tanışan Vali Balcı, bilişimin önü açık bir alan olduğunu belirterek, Yazılım Van Projesinin gençler için çok önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Geçen yıl başlatılan Yazılım Van Projesiyle Mobil Yazılım, Web Yazılım, Siber Güvenlik, Ağ ve Sistem Yönetimi alanlarında 40 yazılımcı mezun olurken, bu yıl yine alanında uzman 20 akademisyen tarafından aynı alanlarda 80 gence 8 ay boyunca ileri seviyede yazılım eğitimi verilecek.

Proje kapsamında yazılım eğitimlerine ek olarak bu yıl girişimcilik eğitimleri verilecek, alanında uzman olan isimler tarafından konferanslar düzenlenecek.

Proje sonunda uluslararası bir yazılım ve Inovasyon kongresi düzenlenecek.

Ziyarette Vali Ozan Balcı’ya, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve akademisyenler de eşlik etti.