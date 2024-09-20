Brent petrolde süren hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Bu kapsamda da vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan değişimleri takip ediyor.

Bu sefer araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı.

BENZİNE ZAM

Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL fiyat artışı bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.