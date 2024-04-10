Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Bayram namazına ve akrabalarının kabirlerini ziyarete giden vatandaşlar, kar sürpriziyle karşılaştı. Namazdan sonra mezarlıklara geçen vatandaşlar, dua edip karla kaplanan yakınlarının kabirlerini temizledi. Meteorolojinin uyarısının ardından ilçe merkezi ile kırsal mahalleler beyaza bürünürken, Yukarı Dallı Mahallesi Doyum mezrasında 3 metreyi bulan yolda yürütülen karla mücadele çalışmasına ise çığ tehlikesi nedeniyle ara verildi.

Kaynak: İHA