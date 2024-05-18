Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hipertansiyon hastalığına ilişkin yaptığı açıklamada bu hastalığı “Sesiz düşman” olarak tanımladı.

Hipertansiyonun en sık görülen kronik hastalıklardan olduğunu belirten Başhekim Sarıkaya, “Hipertansiyon küresel bir halk sorunudur. Kalp hastalıkları, inme, böbrek hastalığı ve erken ölüm gibi durumlarla ilişkilidir. Dünyada 10 kişiden yaklaşık 3 kişinin tansiyonunun yüksek olduğu bilinmektedir. Hastaların neredeyse yüzde 50’si bu durumlarından habersizdir. Haberdar olan hastaların bir kısmı ise herhangi bir şey yapmamaktadır.” ifadelerine yer verdi.

“HİPERTANSİYON ÖNLENEBİLİR”

Hipertansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu aktaran Sarıkaya, “mutlaka hekim tarafından takip edilmelidir.” dedi.

Doç. Dr. Sarıkaya, “Hipertansiyon uzun süre belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine hasar vermesi nedeniyle sessiz düşman olarak da anılmaktadır. Kan basıncının yüksek olduğunda belirlenebilmesi için belli aralıklarla ölçümler yapılmalıdır. Ölçülen değerlerde anormallik saptanması durumunda tanı ve tedavide gecikmeye mahal vermemek adına mutlaka hekimimize başvurmalıyız.” şeklinde konuştu.