Her yıl sigaradan kaynaklı hastalıklarla yüzlerce insan hayatını yitiriyor. Sigara tüketmek, kalp ve damar rahatsızlıklarının yanında kanser, solunum sistemi rahatsızlıkları, böbrek hastalıkları, depresyon, tip 2 diyabet gibi pek çok hastalığa kapı aralıyor.

Uzun yıllardır bağımlılıklar üzerine çalışan Yeşilay ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde vatandaşlara hizmet veren Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı gibi birçok farklı kurum ve kuruluş bağımlılıkla mücadele için vatandaşlara destek olmayı hedefliyor.

Kardiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Remzi Sarıkaya da konuya dikkat çekmek adına sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Doç. Dr. Sarıkaya, “Sigara içmek kalp krizi riskini 5 kat artırıyor. Beraberinde fazla kilo, hareketsiz yaşam ve kötü beslenme de varsa neredeyse kalp krizi kaçınılmaz oluyor. Tütün ve tütün ürünleriyle daha çok mücadele etmeliyiz.” diyerek, sigarayla daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.