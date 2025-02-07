Bakanlık tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi sunuldu. Dilekçede, sanık Nevzat Bahtiyar'ın olay günü suç konusu eylem gerçekleşmeden hemen önce sanık Salim Güran ile iletişime geçmesi ve dar alan baz kayıtlarına göre diğer sanıklarla birlikte olay yerinde bulunmasının sanığın 'müşterek fail' konumunda olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Ayrıca sanık Bahtiyar'ın suç konusu eylem işlendikten sonra Narin Güran'ın cansız bedenini kendi aracı ile taşıyarak, cesedi Eğertutmaz Deresi’ne saklaması ve akabinde geçen 17 günlük süre boyunca yetkililere olayı bildirmemesinin sanığın diğer sanıklarla birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini gösterdiği vurgulandı. Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-e maddesi kapsamında kalan iştirak halinde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu oluşturduğundan bahisle TCK'nın 281/1'inci maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi hatalıdır, hükmün istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılarak sanığın iddianame ile üzerine atılı eylemden cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz."