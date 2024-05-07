Bakan Yumaklı, Kabine Toplantısı'nın ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yumaklı, sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin, "Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemede meclis takvimini bilmiyorum. Ama bu yıl meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum.

Adalet, Çevre Şehircilik, İçişleri ve bizim bakanlığımız işbirliğinde çalışılıyor. Neden böyle bir çalışma yapılması gerekir? Her kurumun sorumlulukları var. Bakanlıklar, belediyeler, kurumlar. Daha önce de söylediğimiz gibi, herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek" diye konuştu.

Yumaklı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıkların durumuna ilişkin soru üzerine, "Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak, kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki spekülatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı; ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu" ifadelerini kullandı.