Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla NSosyal hesabından bir mesaj yayımladı.

Şiddetin bir anda ortaya çıkmadığını, küçük işaretlerle belirdiğini dile getiren Göktaş şunları kaydetti:

"Fark etmek, 'dur' demektir. Bu yüzden 'işareti fark et' diyoruz. Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve hiçbir şekli kabul edilemez! Bu bilinçle devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte kadınların her zaman yanındayız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz. Bugün ve her gün kadına karşı şiddetin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz."

Kamu spotu

Bakan Göktaş, paylaşımında, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla hazırlanan kamu spotuna da yer verdi.

Kamu spotunda, şiddetin bir anda ortaya çıkmadığı, işaretlerin erken fark edilmesinin şiddetin önlenmesi ve müdahale edilmesini mümkün kıldığı belirtildi.

Ebeveynlerin çocuklarını yetiştirirken doğru tutum ve davranış sergilemelerinin önemine değinilen kamu spotunda, dijital şiddet ve ısrarlı takip gibi internet teknolojileriyle karşılaşılan şiddet biçimlerini fark etmenin gerekliliği, toplumda saygı kültürünü zedeleyen şiddetin karşısında ortak irade sergilemenin önemi vurgulandı.

Kamu spotunda, şiddetle mücadelenin temel yolunun, sağlıklı ilişkilerin inşasını teşvik etmekten geçtiği vurgulanarak, saygı, sevgi, nezaket, empati ve açık iletişim temelleri üzerine kurulan ilişkilerin, şiddetin önlenmesinde en güçlü koruyucu kalkan olduğu kaydedildi.

"Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi eylem planı çerçevesinde en üst seviyede sürdüreceğiz"

Ayrıca Bakan Göktaş, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı"na ilişkin NSosyal'den paylaştığı açıklamasında da, 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "sıfır tolerans" ilkesini her şeyin üzerinde gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla kadına yönelik şiddete karşı verdiğimiz mücadeleyi bu eylem planı çerçevesinde en üst seviyede sürdüreceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.