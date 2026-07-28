T.C.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14. Bölge Müdürlüğü - Hakkari DKMP Müdürlüğü



Av turizmi kapsamında avlattırılacak yabancı avcı kotalarının satış işi ihale ilanıdır.

Part No İşin Yeri İşin Niteliği Miktarı (Adet) Muhammen Bedel (KDV Hariç)

TL Geçici Teminat

TL

İhale Tarihi ve Saati 1 Hakkari Konur Devlet Avlağında 1 adet ve Gürkavak Genel Avlağında 2 adet olmak üzere toplam 3 adet Yaban Keçisi Kotasının Avlattırılması 3 (üç) 1.650.000,00 TL 49.500,00 TL 07.08.2026 Cuma

15:30



1) Yukarıda yeri, niteliği, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen ve “av turizmi kapsamında avlattırılacak yabancı avcı kotalarının satış işi ”07.08.2026 Cuma günü saat 15:30’ da 2. maddede belirtilen adreste 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35(c) ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 (c) maddesine göre "AÇIK TEKLİF USULÜ" ile ihale edilecektir.

2) İhale; Selim bey Mah. İskele Caddesi 4. Km. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü Van DKMP Müdürlüğü adresinde yapılacaktır.

3) İhale şartnameleri ve diğer ekleri Hakkâri DKMP Müdürlüğü adresinde mesai saatleri içinde ücretsiz görülebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, doküman satış bedeli 5.000,00 TL (beşbin) TL dir.

4) İhaleye katılabilmek için aranan şartlar aşağıda çıkartılmıştır:

İsteklinin;

Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfus cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi zorunludur.) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Tüzel Kişilerde bu koşul aranmaz) Türkiye'de tebligat için adres göstermek, İstekli; Acenteye ait Bakanlıkça verilen “Av Turizmi İzin Belgesi’nin aslı ya da noter onaylı örneğini veya e- imzalı olan sureti vermek, Acente Kotasına ilişkin ihalelere “Av Turizmi İzin Belgeli” acenteler katılabilir. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek.

Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi vermek. Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermek. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım olması durumunda; acente adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılan kimselerin noter onaylı imza beyannamesini vermek. İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir) (EK:1). Ayrıca İş ortaklığının bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar. Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek. (İnternet üzerinden sorgulanabilir dilekçe numarası, sorgu numarası vb. içeren belge asıl kabul edilecektir.) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (İnternet üzerinden sorgulanabilir dilekçe numarası, sorgu numarası vb. içeren belge asıl kabul edilecektir.) İhale dokümanı satın alındığına dair belge ile ihale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair ihale şartnamesinin her sayfası İstekli tarafından kaşelenip imzalanarak ihale teklif dosyasına eklenmelidir. (Ortak girişimlerde herhangi bir ortağın ihale dokümanı satın alması yeterlidir, ancak ihale şartnamesi tüm ortaklarca imzalanarak ihale teklif dosyasına eklenmelidir.) Geçici Teminata ilişkin belgeleri vermek.

a) Banka Teminat Mektupları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 14. Bölge Müdürlüğü, Hakkâri DKMP Müdürlüğü adına, muhammen bedelin % 3’ü oranında alınmış süresiz banka teminat mektubunun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27.maddesine uygun olması şarttır. Şube içi limitleri gösterilecektir.

b) Tedavüldeki Türk parası olarak nakit teminat verilecekse; muhammen bedelin % 3 oranında hazırlanmış nakit tutar; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 14. Bölge Müdürlüğü Hakkari DKMP Müdürlüğüne hitaben ve işin adına olmak kaydıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 14. Bölge Müdürlüğü, Hakkari DKMP Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, T.C. Ziraat Bankasının Hakkari Şubesi nezdindeki TR 4200 0100 0299 5739 6822 5001 nolu hesabına yatırılarak makbuzun aslı diğer evraklarla birlikte verilecektir.

c) İsteklilerin ortak girişim olması halinde geçici teminata ilişkin belgeler hariç diğer tüm belgeler tüm ortaklar için ayrı ayrı hazırlanır.

İstekliler; yukarıda belirtilen belgelerin asıllarını, noter tasdikli fotokopilerini veya idare onaylı kabul edilen belgelerin onaylı suretlerini zarfa koyacaklardır. Zarf kapatılarak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve isteğin hangi işe ait olduğu ihale Komisyon Başkanlığına” yazılacaktır.

a) Zarflar; yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatlerine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

b) Zarfın üzerine yukarıdaki tablodaki SAHA ADI sütunundaki satırlarda belirtildiği gibi saha adı ve numarası verilecektir.

Posta ile yapılacak başvurularda gerekli evrakların konulduğu zarfa ayrıca örneği şartname ekinde bulunan (EK:2) teklif konulacak olup; teklif verenin ihalede hazır bulunmaması halinde yapılan bu yazılı teklif son teklif olarak kabul edilecektir

5) İstekliler zarflarını ihale dokümanı ile verilecek örnek dilekçeyle (Ek-2) 07.08.2026 cuma günü saat 15:30’ da 2. maddede belirtilen adreste bulunan İhale Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6) İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, tellaliye, damga pulları, KDV, noter masrafları vb. giderler ihaleyi kazanan İSTEKLİYE aittir.

7) İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakla, uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

8) İlanda bulunmayan hükümler için ihale şartnamesi hükümleri geçerlidir.

İlan olunur.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

14. Bölge Müdürlüğü

Hakkari DKMP Müdürlüğü



