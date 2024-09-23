Doğada çözülmesi ortalama 10 ila 100 yıl arası değişen ve çevre kirliliğine ciddi zararlar veren atık maddelerin sürdürülebilirliği günden güne önem kazanırken, Van’da atık metal malzemelerden sanatsal heykeller yapan genç, çalışmalarını dünyaya pazarlıyor.

MEMET ŞENAY: SANAT TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN GÜÇLÜ BİR ARACI

Atıkları sanata çeviren genç sanatçı Memet Şenay, “Üniversiteyi Eskişehir’de okudum, Resim Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra, Antalya ve Eskişehir’de farklı alanlarda çalıştım ama yaptığım çalışmalar beni hem sanattan hem de hedeflediğim diğer işlerden uzaklaştırıyordu. Dönemin oluşturduğu şartlardan kaynaklı olarak hem sanatsal hem de ekonomik kazanç anlamında farklı bir iş yapmak istedim. İnşaat halinde olan bir işyerimiz vardı, orada atıl durumda olan seyyar kablolar ile demir parçaları değerlendirmek istedim.” diye konuştu.

Atık malzemeleri sanata dönüştüren Memet Şenay, sanatın sadece estetik bir deneyim değil aynı zamanda toplumsal ve çevresel farkındalığın güçlü bir aracı olduğunu belirtti.

Çalışmalarına metal ürünleri değerlendirerek devam edeceğini aktaran Şenay, “Bu bağlamda çeşitli çalışmalar yapmaya başladım yine bana ait olan ve atıl durumda olan bisikletimin metal parçalarını kullanarak çeşitli heykeller yaptım. Böylece metal ürünleri değerlendirmeye başladım, benim için yaptığım çalışmanın geri dönüşüme katkı sağlıyor olması da ayrıca önemli, çünkü sanat sadece estetik bir deneyim değil aynı zamanda toplumsal ve çevresel farkındalığın güçlü bir aracı. Bu anlamda hem resim, hem heykel hem de diğer sanatsal alanda kendimi geliştirmeye devam ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Memet Şenay’ın yaptığı çalışmalar, girişimci İrem Elçiçek’in yine tamamen el emeği ürünlerin satıldığı bir alışveriş platformu üzerinden yurtdışına pazarlanıyor.

İREM ELÇİÇEK: ATIK MADDELERDEN MODERN SANAT ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

E-Ticaret ile uğraşan girişimci İrem Elçiçek de, pazarlamasını yaptığı platformda geri dönüşüm ürünlerinin dikkat çektiğini belirterek, “Atıklardan geri dönüştürülen ürünler yurtdışına pazarlanması için bana geldiğinde çok şaşırdım. Çok farklı bir proje, fazlasıyla emek harcanmış ve çokça da dikkat çeken bir çalışmaydı. Memet beyin yaptığı çalışmalara ek olarak bu tarz tasarımlar yapan herkese ulaşıp, çalışmalarını dünyaya pazarlamak istiyorum açıkçası. Estetik açıdan inanılmaz güzel görünen bu parçaların aynı zamanda geri dönüşüme olan katkısı çok önemli. Böyle farklı eserlerin daha fazla değer görmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Yurtdışına daha fazla geri dönüştürülmüş ürün pazarlamayı amaçlayan genç girişimci İrem Elçiçek, “Dünyanın en büyük ilk beş alışveriş sitesinden birinde satış yapıyorum. Bu metal atıklardan geri dönüştürülen heykellere dair çok fazla araştırma yaptım ama özellikle benim satış gerçekleştirdiğim platformda benzer ürün hiç yoktu. Ben farklı ve dikkat çekici fikirlerle sanat üreten herkese ulaşmayı çok istiyorum. Dünyada özellikle de Türkiye’de, hem plastik hem de metal atıklar maalesef ki çok fazla var. Bu çalışmalar hem ekonomik anlamda kazanç sağlarken, atık ürünler de geri dönüşümle sanata dönüştürülüyor. Hayal gücü yüksek çalışmalar ve yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum…” şeklinde konuştu.