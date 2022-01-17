Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 10 - 16 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 805 adet ilaç, 108 paket sigara, 74 kilogram nargile tütünü, 34 kilogram tütün, 25 adet cep telefonu, 221 bin 200 adet bandrolsüz filtre, 36 bin 400 adet boş makaron, 2 bin 520 adet doldurulmuş makaron, 60 adet kesilmiş bandrol, sahte olduğu değerlendirilen 6 adet pasaport ve 2 adet senet ile ayrıca ‘Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek ve Üye Olmak, Nitelikli Yağma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Rüşvet’ gibi suçlar kapsamında ise Van merkezli 2 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda; 2 adet AK-47, 9 adet AK-47 şarjörü, bin 34 adet AK-47 fişeği, 2 adet tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 257 adet tabanca fişeği, 7 adet kurusıkı tabanca, 19 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 7.65 mm çaplı fişek, 1 adet altın kaplama tespih, 3 adet tespih ve 3 adet biplo ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 28 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır” denildi.