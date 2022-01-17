Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 10 - 16 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 805 adet ilaç, 108 paket sigara, 74 kilogram nargile tütünü, 34 kilogram tütün, 25 adet cep telefonu, 221 bin 200 adet bandrolsüz filtre, 36 bin 400 adet boş makaron, 2 bin 520 adet doldurulmuş makaron, 60 adet kesilmiş bandrol, sahte olduğu değerlendirilen 6 adet pasaport ve 2 adet senet ile ayrıca ‘Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek ve Üye Olmak, Nitelikli Yağma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Rüşvet’ gibi suçlar kapsamında ise Van merkezli 2 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda; 2 adet AK-47, 9 adet AK-47 şarjörü, bin 34 adet AK-47 fişeği, 2 adet tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 257 adet tabanca fişeği, 7 adet kurusıkı tabanca, 19 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 7.65 mm çaplı fişek, 1 adet altın kaplama tespih, 3 adet tespih ve 3 adet biplo ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 28 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır” denildi.
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