Van’da 4 organizatör tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 13-19 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan 3 ayrı operasyonda 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 organizatör tutuklanmıştır” denildi.İHA