Van’da 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “31 Ocak - 6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şahıs ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan 1 şahıs olmak üzere

toplam 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha