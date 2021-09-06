Van'da bir iş yerinden müzik aletleri çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Van’ın Başkale ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli polis çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Bu çalışma kapsamında olay yeri ve çevresinde güvenlik kamera görüntüleri ve KGYS kameralarının incelenmesi sonucunda hırsızlık konusunun faili olarak 1 şüpheli şahıs tespit edilerek Kurubaş Uygulama Noktasındaki görevlilerimizce yakalanmıştır. Çalınan malzemelerden; 2 adet farklı boylarda elektrogitar, 1 adet bağlama, 1 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı/tarayıcı fotokopi makinesi, 1 adet klavye, muhtelif adaptör ve bağlantı kabloları, şüpheli şahsın bulunduğu araçta ele geçirilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.
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