Van'da bir iş yerinden müzik aletleri çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İl ve ilçelerimizde 'hırsızlık' yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Başkale ilçesinde meydana gelen 'işyerinden ve kurumdan hırsızlık - konut dokunulmazlığının ihlali' olaylarıyla ilgili olarak Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz bir çalışma başlattı.

Bu çalışma kapsamında olay yeri ve çevresinde güvenlik kamera görüntüleri ve KGYS kameralarının incelenmesi sonucunda hırsızlık konusunun faili olarak 1 şüpheli şahıs tespit edilerek Kurubaş Uygulama Noktasındaki görevlilerimizce yakalanmıştır. Çalınan malzemelerden; 2 adet farklı boylarda elektrogitar, 1 adet bağlama, 1 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı/tarayıcı fotokopi makinesi, 1 adet klavye, muhtelif adaptör ve bağlantı kabloları, şüpheli şahsın bulunduğu araçta ele geçirilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.